紅毛猩猩不但智商高，學習能力也非常強，甚至對於「時尚」的追求似乎也和人類非常相似。近日外國一名網友到印尼動物園遊玩，途中不小心把太陽眼鏡掉到紅毛猩猩的區域裡，然而猩猩卻沒有把太陽眼鏡當成食物，反而把它戴到臉上，神奇的行為讓網友們全都驚訝不已。

根據外媒報導，外國遊客蘿拉（Lola Testu）日前到印尼動物園遊玩，途中不小心把太陽眼鏡掉到紅毛猩猩所在的區域內，原本她擔心猩猩會把太陽眼鏡當成食物吃下肚，沒想到接下來卻發生了一連串有趣的事情。

從影片中可以看到，這隻紅毛猩猩一邊左顧右盼，一邊接近掉在草地裡的太陽眼鏡，接著拿起來稍微觀察幾秒以後，就突然戴上了太陽眼鏡，讓蘿拉和同行的朋友都感到非常驚訝。

之後鏡頭一轉，戴著太陽眼鏡的紅毛猩猩和牠的寶寶一起坐在遠處的岩石上，只見牠仍在研究這個從未見過的神奇物品，中途還摘下來試圖「反戴」，不過最終還是回歸正確的戴法；而牠的寶寶則在一旁不斷搗亂，伸出手想要搶走太陽眼鏡，但好幾次「進攻」都被媽媽阻止了。

這段逗趣可愛的影片才曝光短短2天，觀看次數就已經突破4400萬，看到紅毛猩猩如此「有人性」的舉動，大家都紛紛笑說：「我發誓牠們肯定會說話，只是不想交稅才假裝不會的」、「歡迎收看《猩球崛起：前傳》」、「看來所有靈長類幼崽都喜歡搶媽媽的眼鏡」、「猩猩好聰明，拿到一個東西就知道怎麼用」、「好可愛呀，而且還不肯給寶寶玩」。