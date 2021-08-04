英國日前發生一起離譜的平交道意外事故。一名男子日前偷車遭到警方攔下，竟當著所有人的面前向後暴衝試圖逃逸，接著他更直接撞斷平交道的柵欄，沿著鐵軌不停向前衝，造成當天多條鐵路被迫停駛，交通一片混亂。

根據英國媒體《太陽報》的報導，位於赫特福德郡切森特（Cheshunt）的警察局，日前收到民眾通報家中的休旅車遭竊，警方便派出大批警力進行搜查，終於在一處十字路口攔截到嫌犯，不過當兩名員警開門要求嫌犯下車時，嫌犯竟倒退暴衝，撞上停在後方的白色及黑色轎車，還有一台小貨車，眾人被嚇到急忙開車閃避，嫌犯則突然加速向前，即使警方拿起槍要求嫌犯停下來，嫌犯依然死命往前衝。

接著，嫌犯為了躲避警方的追緝，竟不顧平交道所放下的柵欄直接撞爛，並順著鐵軌一路向前開，目睹一切的民眾全被嚇壞趕緊通報相關單位。由於汽車的輪胎無法順利的在鐵軌上行駛，因此車子不斷在枕木間打滑左右晃動，現場揚起濃厚的塵土，最後嫌犯只好將車棄置在切森特前往沃爾瑟姆克羅斯（Waltham Cross）之間的鐵軌上，警方也立即趕往現場將嫌犯逮捕，結束這場鬧劇。

據了解，當天出動了10輛警車及1輛救護車在現場待命，所幸除了兩名員警受到輕微的擦傷外，沒有人有生命危險。而原本每小時有6、7個火車班次通往赫特福德郡、倫敦、埃塞克斯和劍橋等地，都因此事被迫延遲60分鐘以上，好在民眾通報即時，才沒有造成更大的傷亡。