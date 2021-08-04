芬蘭在1968年挖掘出一個中世紀古墓的女戰士遺骸，他身穿女性戰服，但一旁卻被擺放2把男性用劍，因此考古學家一開始都認為這很可能是一座「男女合葬」的墓；經過多年研究後，專家們卻在這名女戰士的DNA當中發現XXY染色體，證實她是一名罹患「克氏症候群」的雙性人。

DNA tests unravel mystery of Finnish warrior buried in women's clothes https://t.co/7J0ABX22oF — Daily Mail Online (@MailOnline) August 3 2021

根據《每日郵報》報導，1968年芬蘭哈圖拉（Hattula）在執行水管挖掘計畫時，意外發現了一座來自於中世紀的古墓「Suontaka Vesitorninmäki」，墓內一具身穿女性戰服的遺骸被放置在柔軟的羽毛毯子上，陪葬品包含昂貴的皮草、小飾品和胸針，代表這名女性的社會地位很高，很可能是當地的領袖或其他備受尊敬的對象。

然而墓中還被擺放2把男性用劍，因此考古學家都曾懷疑這座古墓是「男女合葬」；在經過多年的研究後，圖爾庫大學考古學團隊對死者的DNA，以及墓室的土壤樣本進行檢驗分析，發現這名女戰士體內竟有XXY染色體，證實她生前罹患「克氏症候群（Klinefelter's Syndrome）」。

「克氏症候群」又被稱作「次雄性症候群」，患者的生理性別為男性，卻又不同於一般男性，他們擁有2條或以上的X染色體，不過因為症狀通常很輕微，在青春期以前很難發覺自己患有該病，直到第二性徵開始發育後，患者可能才會發現某些症狀，像是肌肉虛弱、外生殖器偏小、男性女乳症等。

圖爾庫大學考古學博士生莫拉寧（Ulla Moilanen）表示，若是這名「女戰士」的克氏症候群症狀非常明顯，綜合墓葬內的狀況，代表中世紀社會沒有強行將他分類為男性或女性，而且從他的陪葬品來看，他的「雙性人」身分在當時不但被眾人接受，甚至還獲得了重視與尊敬。