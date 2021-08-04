有駕照的人都知道，想要考過駕照必須通過路邊停車、倒車入庫等測試才能上路，不過有些人即使拿到駕照，依然不太相信自己的技術。英國一名女子日前開車出門時，想將車子停入路邊的一處超大空位，但無奈技術不好試了多次都無法停入，最後花了7分鐘以上的時間才順利將車子停入空位中。

根據英國媒體《太陽報》的報導，一名女子開著白色轎車行駛至英國倫敦南部的斯特里瑟姆（Streatham）時，發現路邊有一個超大的停車位便打算將車停進去，不過她疑似不太相信自己的技術，竟停入後又再次駛出，就這樣一下進去一下出來，來來回回了12趟左右，中間還曾多次差點「親到」後面的紅色轎車，經過了7分鐘之後她才終於停妥在空位的「正中央」，她最後還下車確認才放心的拿東西準備辦事情。

而這段有趣的畫面，都被住在附近的54歲男子約翰馬爾維（John Mulvey）拍下並上傳至網路上，不少網友看了紛紛留言「我只能說英國的駕照實在太好考了」、「我相信她應該車上有裝倒車雷達」、「這麼大的車位還停這個久我也是服了她了」、「她的車子明明隨便停都進的去」。

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事實上，技術不好的還不只她一位，7月份也曾有一名在英國肯特郡阿什福德工作的男子，在高樓窗台放空時，看到樓下的停車場上出現一台怎樣都停不進車格的紅色轎車。他與好友就這樣看著那台車前後倒退了10次，花了8分鐘的時間才終於將車停妥在「兩個停車格中」的其中一格，同樣令網友笑翻。