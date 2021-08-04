現代不少人都會透過網購買東西，每當收到包裹時總是忍不住想趕快拆開。近日大陸一名網友分享了自己的糗事，當時他領完包裹回到車上，看見外包裝被快遞貼了一張「請勿路上打開」的警告，他實在忍不住好奇心，直接拆開了包裹，沒想到下秒竟炸出一隻巨大的貓玩偶，佔滿了整個副駕駛座的空間，網友們看完全都笑翻了。

這名男網友近日在抖音分享了這段影片，從畫面中可以看到，他剛領完包裹回到車上，在準備離開時，突然看見外包裝被快遞貼了一張「請勿路上打開」的警告，但人們總是有一種反叛心理，越是不讓做的事情就越想去做，男子實在太過好奇，拿美工刀割開了包裹，結果下秒就有一顆巨大的「貓頭」從包裹上方炸出。

男子無奈之下決定將整個包裹都拆開，只見這隻貓玩偶瞬間脹大了好幾倍，將整個副駕駛座的空間都佔滿了，男子見到這幕以後忍不住笑了出來，還開玩笑地說道：「它的眼神一副想幹掉我的樣子」。

網友們看到影片都覺得很有趣，紛紛留言：「哈哈哈多溫馨的提示，偏偏不聽」、「它的眼神訴說了一切：讓你別打開偏要打開，這下滿意了？」、「好奇心害死貓」、「貓頭出來的時候我快笑死了」、「快遞員：我是費了多大的勁才把它硬塞進去，你就這麼给它拆了」、「會不會是快遞員自己先不小心打開了，才發現不可以在路上開，所以貼上那張告示」。