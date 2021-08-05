許多情侶為了討對方歡心，都會盡量滿足對方的要求，但西非一名男子卻為了讓女友順利考上大學，竟男扮女裝上場代考，而且還沒有被監考人員認出，考了3天之後相關單位才發現一切不對勁。

根據外國媒體的綜合報導，來自西非國家塞內加爾（Senegal）的22歲男大生卡丁姆博普（Khadim Mboup），自從認識了女友之後便陷入熱戀，但女友因為英文不好擔心自己的成績考不上大學，卡丁姆博普便自告奮勇的表示，可以為她穿上女裝前往久爾貝勒（Diourbel）參加大學入學考試。

考試當天，只見高瘦的卡丁姆博普穿上非洲女性的傳統紅色服飾現身考場，但所有人為了防止新冠肺炎疫情的擴散，都必須戴上口罩才能進考場，讓卡丁姆博普乍看之下就像一名身材高䠷的女子，因此考試的前2天監考人員都沒有發現任何異狀，直到第3天的考試，監考人員才感覺到怪異，一查之下才發現他是男扮女裝，立即通報相關單位，最後卡丁姆博普及女友都以冒用他人身分及考試詐欺等罪名遭到警方逮捕。

事件爆發後，卡丁姆博普的照片也在網路上瘋傳，並遭到眾人議論，當地的人權組織「非洲人權會議」則跳出來強烈譴責，認為在法官判決之前人人都是無罪的，但警方依然直接公開卡丁姆博普穿著女裝的照片及資料，引起熱烈討論。