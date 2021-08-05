近幾年隨著環保意識抬升，加上年輕一代的思想逐漸開放，越來越多人選擇要以「環保葬」的方式處理後事，不過有時新舊觀念還是會產生衝突。一名網友日前剛幫過世的父親舉辦完「灑葬」，就碰上了連日大雨，沒想到她因此不斷收到親戚的訊息，告知她「妳爸被沖走了」，讓她感到十分無言。

這名網友在《爆怨2公社》中發文，提到她和父親其實已經多年沒有聯絡，但日前聽聞他過世的消息，基於父女的緣分她還是決定幫父親處理後事，葬禮方法選擇了「灑葬」，圓滿之後碰巧遇到連日大雨，沒想到PO主因此收到了來自親戚的訊息，讓她相當傻眼。

只見對方疑似不滿葬禮的處理方式，加上又剛好下了大雨，於是傳訊息向她抱怨：「雨下那麼大，妳老爸的骨灰會沖走了吧」，PO主對此非常傻眼，但還是禮貌回覆，豈料不久後對方竟又傳來：「我和二姑一直在說，下那麼大雨，妳老爸可能被沖走了！」，誇張的內容讓PO主覺得無奈又生氣，直呼：「到底是想表達什麼？」。

貼文一出，不少網友紛紛留言，替PO主打抱不平：「塵歸塵，土歸土，被沖走也正常」、「灑葬本來就是自由象徵了，流走就流走，回歸大自然啊」、「都灑了，她們擔心去撿回來啊」、「活著時候不關心，死掉才在怕骨灰流走…」、「這麼擔心當初怎麼不自己帶回家放？」。