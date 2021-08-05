女孩子隻身在外，萬事都需要留意，日前就有一名女網友透露，住在公司安排的住所已經一年，近日才發現窗簾底下張貼一張詭異的黃紙，乍看之下像是符咒，讓她著急PO網求助「代表什麼意思？」貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO在臉書社團《靈異公社》PO文透露，在公司安排的住所住了一年，日前準備清洗窗簾時才發現，左側窗簾被前人特意用膠帶黏貼在壁紙上，撕開後才發現竟有一張詭異的黃紙，且上頭畫著6條紅色橫線，讓她看了心裡發毛，不禁好奇問道「窗簾左方的黃紙與符號代表什麼意思？難道是單純的表示八卦方位？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「五行八卦」、「五行八卦的坤六斷」、「搬家記得把符清理乾淨再走啦，有公德心一點，別嚇到人家」。

不過也有內行人解答，要原PO不用太擔心，「大概是房屋風水有缺，用這個來彌補風水有缺之處」、「坤卦，五行屬土，色屬黃色。這有可能使用在房屋缺角，補卦去補這個房屋缺角，或是要克制水煞，五行土剋水，這個該方也有可能是河流、馬路的衝向或是煞方」、「坤為地（平整）、為均（平均、平衡）；又有聚氣平穩的說法。如果用陽宅學來說，只是求房子四平八穩、平順聚人氣」。

另外也有人指出，「五行補土（地）用的，很少人直角貼上去，有種說法是，有土斯有財，用這種理論把八卦符號放在財位，我也是第一次見到。通常道家五術風水老師，比較會用這種方式，方位還要對得很準，現在一般人都是用風水擺飾，來讓環境氣場改變。住的平順就別亂動，這個沒什麼傷害，只是信者恆信，心安則平順平安」」。