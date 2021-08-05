搜救犬「卡拉」曾參與高雄氣爆救援、台南維冠大樓震災搜救任務等，為人類付出很多，但由於牠年事已高，近幾年腳不便於行走，因此已開始過退休生活，但昨（4）日「卡拉」吃完早餐後便安詳離世，此消息曝光後，讓不少人相當不捨。

發生重大災難的地方，就會看到搜救犬「卡拉」的身影，例如2009年88風災小林村搜救；2014年高雄發生氣爆時，「卡拉」闖入現場執行搜救任務，當時被拍下累倒趴睡的模樣，讓牠一夕爆紅，2016年還曾至台南維冠大樓震災的現場，與搜救犬夥伴Sunny一起執行搜救任務，是眾人眼中的英雄。

臉書粉專「搜救犬卡拉」昨（4）日提到，「卡拉」7年前曾參與高雄氣爆救援，執行任務時全身沾滿泥巴、溼答答的，累了就直接倒在路邊睡覺，酣睡模樣讓人看了非常憐惜，如今高齡14歲的「卡拉」，身體急速衰弱，再加上早期長時間訓練與服役操作，導致牠退化嚴重，雙腿無法行動自如，大小便也慢慢失禁，夜晚還會不停哀嚎。

儘管如此，附近鄰居也非常體諒，讓「卡拉」的飼主相當感謝，並表示「卡拉」的一生非常精彩，也深受眾人喜愛，「卡拉在早上的時候吃飽了早餐，就睡著了......，帶著大家這些年來給牠滿滿的愛，永遠安詳地睡著了」、「因為有你們的愛，卡拉的一生更加豐富了，謝謝你們的支持，離別是為了再相遇，卡拉與大家再見了」。

不少網友得知後，都感到非常不捨，紛紛表示「從高雄氣爆之後，就被卡拉圈粉了，協助搜救的英姿深深烙印在心底，感謝你為我們的付出以及帶來的溫暖」、「我是氣爆重災區的居民，當時曾帶著我家的秋田犬，去聖和公園旁向卡拉致謝，我會永遠記得卡拉，謝謝卡拉為我們付出的一切」、「謝謝卡拉小英雄，謝謝你一生對人類全部的愛」。