美國電視名媛金卡戴珊（Kim Kardashian），以精緻的五官與凹凸有致的葫蘆型好身材聞名全世界，但除了她之外，西非也有一名被人稱為「西非金卡戴珊」的女子，同樣以超狂的身形在網路上爆紅。

綜合外媒報導，這名來自西非象牙海岸的女子亞奧（Eudoxie Yao），雖體重高達209磅（約95公斤），但前凸後翹的豐滿身形還是讓她受到網友注意，加上她經常在個人IG上曬出各種穿著緊身服飾，以及比基尼的火辣照片大秀身材，讓她因此爆紅。亞奧甚至還曾表示「自己不喜歡穿寬鬆的衣服，若是衣服不夠緊的話她還會拿去改小」，使IG吸引超過166萬人追蹤，廣告代言不間斷。

亞奧不僅身材火辣，也是名媛金卡戴珊的忠實粉絲，因為她覺得金卡戴珊不但扭轉了過去人們喜歡纖細女性的刻板印象，讓大眾了解即使身材曲線明顯依然可以受到關注，也使亞奧對自己的身材充滿自信，還曾驕傲的表示「我60吋的翹臀跟豪乳皆是純天然。當我踏出家門，都能吸引眾人的目光使交通癱瘓」，因此被網友封為「西非金卡戴珊」（The African Kim Kardashian）。

不過，亞奧現在除了會在IG上炫富，曬出高檔房車及各種奢華的生活外也不忘放閃。亞奧自從與幾內亞的音樂家Grand P認識後便陷入熱戀，但男友Grand P不但在音樂上沒什麼成就，身形還不到亞奧的一半，兩人站在一起就像媽媽帶小孩。

事實上，Grand P因患有超罕見的疾病「早衰症」，才讓他身形宛如孩子般嬌小瘦弱。但他們也因為身形上的差異，引來不少酸民攻擊，認為他們只是為了炒話題，不過亞奧不受外界影響依舊持續秀恩愛，受到粉絲的支持。