近日一段影片在網路上瘋傳，一群俄羅斯人帶著寵物黑貓到森林中露營，然而中途卻發現有一隻黑熊在營地附近徘徊，沒想到這隻黑貓為了保護主人，竟大膽靠近黑熊，拱起背凶狠地威嚇對方，黑熊雖然試圖繞道而行，卻頻頻遭到黑貓阻擋，最終牠只好無奈地轉身離開現場。

根據《SakhaPress》報導，俄羅斯一群男女日前帶著黑貓瓦夏（Vasya）一起到森林中露營，沒想到食物的香味引來了一隻黑熊，不斷在營地周圍徘徊，瓦夏發現危機靠近後，竟不顧自己和敵人巨大的體型差異，勇敢地靠近黑熊威嚇對方。

從畫面中可以看到，為了不讓黑熊靠近主人，瓦夏不顧對手的體型比自己大上好幾倍，拱起背凶狠地進行威嚇，就算黑熊好幾次作勢攻擊，甚至想要繞開牠走別條路，但瓦夏始終堅定地阻擋在黑熊面前，沒有任何畏懼的感覺，黑熊似乎擔心自己打不過瓦夏，最終只好轉身離開。

不過令人驚訝的是，瓦夏的主人們看到這麼危險的一幕，態度卻異常輕鬆，一點都不害怕黑熊會攻擊他們或是傷害瓦夏，甚至還有一名男子開玩笑地說：「瓦夏，我們不需要那麼多肉」，只有一名女子擔心瓦夏的安危，不斷要牠冷靜一點。

影片曝光後很快就在網路上瘋傳，不少網友對於瓦夏勇敢的行為都感到相當驚訝，甚至還幫牠取了一個「小老虎」的綽號，更笑稱以後狗狗可能要丟掉工作了，因為貓咪也能勝任「守衛」的責任。