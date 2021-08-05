美國日前發生一起離譜的家庭亂倫事件。一名跨性別網紅在網路上被人公開一段長達8分鐘的對話錄音檔，裡面內容疑似他自爆長時間性侵自己79歲的失智老母親，引起網友瘋傳，因此遭到警方逮捕，而且將有可能面臨最高12年的有期徒刑。

根據《紐約郵報》的報導，來自美國維吉尼亞州拉克斯維爾（Ruckersville）的跨性別網紅，自從在YOUTUBE開設帳號後，便經常分享私下生活及漫畫創作，加上特殊的跨性別身份，讓他在網路上逐漸累積人氣，吸引超過5萬人追蹤。

不過，在7月30日這天，論壇上卻突然流出一段錄音檔，裡面清楚聽到該網紅向一名女性自爆長期以來對79歲母親所做的離譜行為。他在錄音檔中表示，媽媽的一個吻讓他跨出了第一步，經過幾次嘗試才成功，而且每3天就會發生一次性行為，甚至曾經還在外面的草地上「打野戰」，內容中還提到媽媽患有失智症，讓不少網友相當震驚，在網路上瘋狂流傳。

過去，該網紅經常在社群媒體上分享與母親的互動及她年輕時的照片，看起來感情十分要好，但沒想到竟是亂倫，最後他也被警方以亂倫重罪起訴，未來將面臨最高12年有期徒刑。不過，他在遭到逮捕之前還發文嗆網友，同樣引起熱烈討論。

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