美國密西根州一名女老師日前與家人帶愛犬至湖邊玩水，期間她的丈夫與狗在玩拋接球遊戲，球因漏接而掉進湖裡，愛犬趕緊跑過去撿球時，發現球竟被一條魚搶走，讓愛犬當下非常困惑，而飼主也將這驚人的一幕拍下，在網路上引發討論。

居住在密西根州格蘭維爾（Grandville）的小學老師海德（Kimberly Hyde），日前與家人至雙子湖（Twin Lake）遊玩，其丈夫便與愛犬「CC」玩拋接球遊戲，豈料球被拋出後，「CC」竟失誤漏接，導致球掉落在湖面上，隨後突然游過來一條鱸魚，男主人當時以為魚只是剛好經過，沒想到牠竟是游來接球的。

只見鱸魚一口將球咬進嘴裡，不過由於球的體積並不小，使牠整張嘴被球塞滿，牠似乎感覺非常不舒服，崩潰地不斷跳出水面掙扎，試圖將球吐出來，但無奈球卡在鱸魚嘴裡，而愛犬「CC」則是困惑的站在旁邊，海德提到，「我的丈夫發現後，便趕緊抓住這一條魚，順利將球取了出來」。

海德表示，「CC」是學校的治療犬，在水中玩拋接球遊戲，是牠最愛的夏季活動，且這一顆球也是「CC」的最愛，幸好鱸魚沒有帶球游走，他們很快就將魚抓住，並把球取了出來，鱸魚似乎也被嚇到，獲救後就馬上游走了，他們也將這一幕神奇的畫面拍下，並上傳至臉書，不少網友驚呼「這也太巧了吧！狗當場看傻眼，沒想到魚接球接的比牠還快」。