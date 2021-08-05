外國一名攝影師在荷蘭拍攝到一張神奇的照片，一隻豆雁竟將腹部朝上、脖子扭轉180度，以一種「大法師」的詭異姿勢在天空中飛行，他把照片分享到社群平台後引發網友熱議，專家也出面解釋，認為這隻豆雁很可能是剛學會新的飛行方法，所以正在和同伴們炫耀。

根據《BBC》報導，攝影師文森特（Vincent Cornelissen）在荷蘭阿納姆鎮（Arnhem）拍攝到一張奇特的豆雁（Bean Goose）照片，畫面中這隻豆雁雖然看似正常，然而仔細觀察就可以發現，牠竟呈現腹部朝上、脖頸扭轉180度的詭異姿勢，文森特對於眼前這幕感到非常震驚，稱自己從來不知道雁鳥可以這樣飛行，一開始還以為牠只是被風吹翻而已。

事後文森特將這張照片分享到社群平台上，瞬間引發網友熱議，有專家也出面推測這隻豆雁「倒立飛行」的原因，土耳其伊斯坦堡大學（Istanbul University）一名教授指出，這其實是一種鳥類在飛行時用來減速的罕見方法，叫做「whiffling」；而荷蘭鳥類保護協會（Netherlands Bird Protection）一名攝影師則表示，當時豆雁可能剛學會這種新的飛行方式，所以正在向同伴炫耀。

儘管如此，還是許多人懷疑照片的真實性，質疑文森特可能刻意修過圖，但他對此不以為意，坦然說道：「我能夠理解他們，因為這是很罕見且幾乎沒有人親眼看過的，但還是有人知道這種行為的存在」。