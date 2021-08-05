許多新人在結婚前都會找來自己的兄弟及閨密舉辦「單身趴」，紀念自己單身的最後幾天，也可能會因此做出意想不到的瘋狂事。英國一名男子日前便找來幾位好友一起慶祝，沒想到卻遭到好友惡整，全身脫光綁在竿子上，讓路過的民眾全傻眼。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，一名來自英國艾塞克斯郡巴休敦（Basildon）的男子傑克威爾金斯（Jack Wilkins），疑似不久後即將與女友步入禮堂，因此找來幾名好兄弟舉辦單身趴，為最後的單身做紀念，但沒想到過程玩得太過開心，傑克威爾金斯竟在半夜被好友們扒光衣服，僅剩下一件黑色三角褲及涼鞋，並將他用厚厚的膠帶綑綁在馬路分隔島的竿子上，讓他整個人動彈不得。

一直到隔天早晨，傑克威爾金斯依然被綁在竿子上，而附近趕著上班的居民一看到他狼狽的模樣也忍不住拿出手機拍下，甚至還有路過的駕駛向他按喇叭打招呼，傑克威爾金斯只好無奈的露出尷尬的微笑回敬。

照片公開後也立即受到網友瘋狂轉發，紛紛大笑留言「找兄弟辦單身趴果然沒好事」、「他讓附近的居民一整天心情都很好」、「雖然很慘但我還是忍不住笑了」、「你讓我笑了一整天」；甚至還有將近200人請願，將傑克威爾金斯被惡整的模樣做成聖誕節的裝飾來娛樂大眾，再度引發話題。