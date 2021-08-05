BREAKING: Revd Tim Hewes 71 outside News Corp offices now: ‘I’ve sewn up my lips to demonstrate the terrible havoc Rupert Murdoch’s actions have reaped upon the world and to make this visible: climate science and truth has been muted those who suffer are not being heard.' pic.twitter.com/tu1yRjofju — Christian Climate Action (@CClimateAction) August 2 2021

英國71歲牧師休斯（Tim Hewes）因為不滿媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）底下新聞集團漠視氣候變遷議題，導致世界缺乏因應危機的有效行動，憤而用針線將自己的雙唇縫合，象徵自己正在進行「無聲的對抗」，畫面曝光網友全都傻眼了。

休斯2日前往梅鐸位於倫敦新聞集團的辦公室外進行抗議，他認為比起娛樂、政治等辛辣議題，媒體應該更加關注環境保護和氣候變遷等問題，並且做出大篇幅報導，讓民眾正視生態威脅，但媒體始終沒有太大的作為，因此痛批媒體也是導致氣候變遷愈發惡化的兇手之一，而媒體大亨梅鐸更是「地球史上最具破壞性的人」。

然而這場抗議行動最讓眾人震驚的是，休斯竟然用針線縫住雙唇，象徵自己正在進行「無聲的對抗」，畫面曝光後引來網友評價兩極，有人稱讚他多年來為了氣候和環境的奔走奉獻，但也有人對於他自傷的行徑感到反感，認為他身為牧師，不該採用如此激進的手段，徒增社會的不安。

事實上，這並非休斯第一次如此大動作為氣候議題抗議，今年3月他就曾將自己黏在倫敦市地方法院的家具上，而被關押2週。不過他當時表示，如果不透過如此誇張的方式表達訴求，就無法引起人們注意。