現代人雖工作忙碌、生活壓力大，但還是有不少需求量較大的男性，需要靠自慰才能滿足需求，但也可能因此被誤認為過度射精使元氣大傷，或是「精盡人亡」。近日，美國哈佛大學的一項學術研究中證實，男性平均每個月射精21次以上，能有效降低罹癌的風險。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，美國哈佛大學在1992年到2010年之前，找來了3萬2千名20~40歲的男性進行研究調查，發現這些男性若是每個月射精21次以上，罹患前列腺癌的風險機率比每個月只射精4~7次的男性少了3分之1，雖目前也還沒有確切的研究，釐清罹癌與射精間是否有直接的關係，但這項報告已在醫學期刊《歐洲泌尿學》（European Urology）上發表曝光。

美國癌症協會接受採訪時表示，美國男性中最常見的癌症除了皮膚癌之外，就是前列腺癌，平均每年會有25萬起病例，高達8分之1的男性被診斷出罹患列腺癌；根據統計，2021年底前將有超過24萬8500名男性被確診罹癌，並有超過3萬4000人因此死亡。

儘管現在還沒有研究證實，射精與罹患前列腺癌之間的絕對關係，但數據中卻能明確顯示，射精可以降低炎症，也能消除前列腺中的致癌物質，還能減輕男性的焦慮，改善睡眠品質等等的好處。

不過，過去也有不少研究對此說法抱持爭議，2008年由劍橋大學所做的一項研究表示，前列腺癌的發病機率會隨著手淫的頻繁次數而增加；另外，罹患前列腺癌的原因除了遺傳之外，也可能因為經常性的抽菸、喝酒及肥胖症有關，因此此研究一公開，再度引起醫界熱議。