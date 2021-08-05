受到新冠肺炎疫情的影響，不少家人、愛人都被迫分隔兩地，只能靠網路聯絡彼此。美國一名女子日前和男友傳訊息聊天，豈料卻從對方傳來的一張照片中，抓到了他劈腿的證據，在女子逼問下男友居然還打死不承認，讓她忍不住拍片嘲諷男方，許多網友看完影片後都十分佩服女子的超強觀察力。

根據《每日郵報》報導， 26歲女子佩絲（Kayla Paeth）近日在TikTok上分享一段影片，指出男友日前傳訊息告訴她，他當天晚上不會出門，而是待在家吃晚餐，隨後還傳來了一張正在煮飯的照片，不過佩絲的觀察力十分驚人，很快她就在瓦斯爐的反射倒影中發現了不對勁的地方。

雖然畫面相當模糊，但佩絲還是在反射裡看見了一名陌生女子的身影，她的手上留有長長的白色美甲，還戴著手鐲、戒指以及玫瑰金色的手錶，這代表她的男友可能真的在家，但卻不是獨自一人，當她詢問對方那個女人是誰，他竟還打死不承認，只是尷尬地回答：「應該是妳」，讓佩絲忍不住拍片嘲諷：「下次還要做得更好啊，朋友」。

這段影片發布才短短3天，觀看次數就已經突破100萬，網友們紛紛留言：「如果我到一個男孩家做飯給他吃，然後他還把我做的菜拍給別的女人看，我一定會很難過」、「根本可以加入FBI了，希望妳一切都好」、「妳是FBI女探員嗎？」、「男人真的是除了膽子什麼都沒有」、「如果是我肯定會被騙，因為我一開始完全沒有看到！」。