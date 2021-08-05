澳洲31歲女子米勒（Evelyn Miller）出生就擁有2個陰道和子宮，不過她是直到20歲墮胎時才被醫師告知，這也讓她恍然大悟，為何過去使用棉條時，常常止不住經血。而她也不諱言，從事伴遊工作已有8年經驗，擁有2個陰道讓她覺得十分方便，她通常使用左邊陰道工作，右邊則是用來消遣自嗨，能將工作和私人關係徹底分離。

米勒20歲時發現患有罕見的「雙子宮畸形」（uterus didelphys），亦即擁有2個完全分離的子宮，且各自有獨立的宮體、宮頸和陰道。不過醫生無法確認卵巢是每個月都排卵還是交替排卵，再者，額外的生殖道意味著她的腹腔沒有足夠的空間讓胎兒生長，直言這樣的身體很難讓她受孕。

更慘的是，米勒的丈夫被檢查出精子數量過少，受孕機率十分低，因此醫生建議他們不妨嘗試進行試管受精，因為雙子宮的人比較容易流產、早產或是胎位不正。幸運的是，米勒在嘗試了數個月之後總算自然懷孕，可惜她無法自然分娩，最後在懷孕37週時透過剖腹生下一名健康的男嬰。

有趣的是，因為米勒平時跟丈夫都是使用右側陰道，因此懷孕時肚子也跟著歪一邊。而她也曾在「Reddit」論壇分享自己擁有2個陰道和子宮的故事，掀起網友熱議。