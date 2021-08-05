結婚當天對於新郎新娘來說，是最幸福也是最開心的一天，但對於某些人來說卻是最不幸的一天。埃及一名21歲的年輕女子，日前在家鄉的村莊裡舉辦婚禮，沒想到婚禮結束不到1小時，她便突然感到身體不適，雖緊急送醫仍宣告死亡。

根據英國媒體《太陽報》的報導，來自埃及北部貝尼蘇埃夫省梅杜姆村的21歲女子伊斯拉沙班（Isra Shaaban），近日與未婚夫開心步入禮堂，在家鄉舉辦婚禮宴請親朋好友。只見伊斯拉沙班在婚宴上穿著華麗的白紗，開心的與眾人合照，絲毫看不出有任何異樣，沒想到婚禮結束不到1小時，她一回到家便感覺到十分疲倦，接著腹部及胸口都感覺到劇烈疼痛，嚇得家人趕緊將她送醫急救，過程中伊斯拉沙班還不斷要求家人不要離開她。

不幸的是，經過醫生的搶救，伊斯拉沙班還是因為急性心臟病病發而死亡，讓家人悲痛欲絕。即使如此，伊斯拉沙班的家人還是決定在婚禮隔日立即舉辦喪事，並盡速將她埋葬，讓參加婚宴的親友及村裡的所有人都感到十分震驚。

伊斯拉沙班的堂哥穆罕默德哈米德（Mohammad Hamed）接受採訪時表示，昨天我們大家都很開心的參加伊斯拉沙班的婚禮，沒想到婚禮結束後1小時就接到她死亡的電話，讓他們相當悲痛，不過今日他們已將她埋葬，所有原本參加婚禮的親友，也有來參加她的喪禮。而目前警方也還在調查伊斯拉沙班真正的死因。