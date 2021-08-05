英國一名剛滿18歲的少女日前第一次到酒吧玩耍，期間有陌生男子請她喝調酒，沒想到才喝了2口就覺得不舒服，被朋友送到醫院後竟出現全身抽搐的恐怖反應，讓她的媽媽十分崩潰，所幸在治療過後少女已經平安返家。

綜合外媒報導，剛滿18歲的米莉（Millie Taplin）日前到位於艾塞克斯郡紹森德（Southend）的某間酒吧，這是她第一次來到這裡，對於周遭的一切都感到很新奇，期間她和一名陌生男子交談，對方還請了她一杯調酒，米莉不疑有他地喝了2口，不久後卻開始覺得身體不舒服，和朋友說了一聲就到酒吧外呼吸新鮮空氣。

然而她不舒服的症狀並沒有因此緩解，視力也變得越來越模糊，最終米莉倒在一旁的小巷內，所幸朋友很快就找到她，並將她送往醫院。米莉的媽媽克萊兒（Claire）得知消息後，也急忙趕到醫院，結果卻看見心愛的女兒不但臉部表情扭曲、全身抽搐，手指頭也曲起呈現雞爪樣，恐怖的景象讓克萊兒瞬間崩潰。

所幸在經過治療後，米莉已經恢復正常，平安出院返家，克萊兒相當慶幸米莉當時只喝了2口酒，也感謝朋友始終陪在米莉身旁，否則後果可能更加不堪設想；不過這起事件還是造成母女倆極大的心理陰影，克萊兒表示：「每次她離開家的時候，我都會感到焦慮，我禮拜一去上班時就崩潰了，根本沒辦法集中注意力，只能回家平復心情」。

事後克萊兒也在社群平台上分享女兒在醫院時的影片，並說道：「儘管這很令人不適，但如果可以拯救一個女孩，哪怕就只有一個，那這就值得分享出去」，並提醒所有人外出時一定要特別小心注意，千萬不要隨便食用陌生人給的食物或飲料。

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