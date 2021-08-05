愛爾蘭一名已婚員警4年前，竟在值勤時與一名成人女優在車上發生親密關係，甚至還拍攝成性愛影片公開在網路上，讓該名員警因此遭到解雇，但他不服向法院提出告訴，近日結果出爐竟成功打贏官司。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，一名來自愛爾蘭的員警，2017年值勤時偷偷與一名業餘的成人女優卡拉（Carla Smith）約會，並在車上與其發生性關係，沒想到他們歡愉的影片，沒多久後就在成人影音平台上流傳，影片內容充滿性暗示的話語，甚至拿出手銬銬住女優雙手，雖過程始終都沒有拍到警員的臉，但他的警車卻露出了破綻，使得他因此遭到停職。

辦案的兩名紀律委員認為他沒有必要因此遭到革職，因此扣押他3個禮拜的薪資，並在2018年中復職，不過當局還是覺得他的行為有損警察形象堅持將他解雇，該名員警只好告上法院為自己辯解。

經過4年的訴訟，近日法院也做出裁決，讓他成功保住了飯碗免遭革職。卡拉受訪時承認，當時未經員警的同意便上傳了影片，對他感到抱歉，當時也不知道他已婚有家庭，好在他打贏了官司，卡拉也為此感到相當開心。

事實上，卡拉過去曾與2名士兵拍攝性愛影片而使她爆紅，甚至還因此收到各國粉絲的來信，其中也包含2名美國的員警，讓她紅極一時。