土耳其一名男子日前和家人一起到山上遊玩，他開心拿出手機拍攝四周美景，沒想到鏡頭一轉，竟意外錄到岳母墜崖的恐怖瞬間，以及其他家人們目睹這一刻所發出的沉痛叫聲，這段影片事後在網路上瘋傳，許多人看完以後都感到十分難過。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在土耳其東北部的阿爾特溫省（Artvin Province）捷佩科夫村（Tepekov），上月30日薩希納（Kadir Sahiner）和家人到山上遊玩，一群人漫步在森林中欣賞四周美景，薩希納也拿出手機拍攝，無意間碰巧錄到他的岳母卡拉德米爾（Pumpul Karademir）走到懸崖邊往下看的模樣。

薩希納的妻子見狀立刻出聲警告，不斷說著：「媽，不要過去」，然而還是無法阻止憾事發生，卡拉德米爾疑似被腳邊的岩石絆倒，瞬間失足，在全家人的面前跌落230英尺（約70公尺）高的懸崖，眾人見到這一幕都嚇得發出尖叫聲，並連忙衝到懸崖邊，但早已來不及將卡拉德米爾救起。

警方和醫護人員接獲通報後來到現場，經過1個小時左右的時間，終於找到卡拉德米爾的遺體，家人從停屍間領回遺體後，在事發當天下午舉行了喪禮，並將其下葬，不少親友都聚在清真寺進行哀悼。這段事發現場的影片之後在網路上瘋傳，引發熱議，不過目前尚不清楚當局是否有在調查這起事件。