日本東京奧運即將落幕，不少選手已磨刀霍霍，準備在下屆奧運持續發光，不過才剛拿下拳擊女子羽量級金牌的日本20歲女拳手入江聖奈，卻在運動生涯即將迎向巔峰之際，明確宣布大學畢業後就會退出拳壇，無意角逐3年後的巴黎奧運，消息一出引發軒然大波。

目前就讀日本體育科學大學大三的入江聖奈，擁有一身過人的拳擊天賦，首度出征奧運就一舉摘金，正當日本上下舉國振奮之際，她卻表示這是她生涯最後一次參與奧運，甚至語出驚人的說「我一點都不愛體育，我會在畢業後就退休，我會退出拳壇！」

談到退休後的規劃，入江聖奈也有明確的方向，她說「我非常喜歡遊戲，所以我希望能在一家遊戲公司找到工作，我一定會努力去做。」此外，愛「蛙」成痴的她也提到，「如果退休後能夠找到一份青蛙相關的工作也很棒！」

對她而言，奪金的唯一好處是推特粉絲暴增，如此一來就有不少粉絲幫她找青蛙，她日前更在推特上興奮表示，奧運結束後會進行一趟找青蛙之旅，並向粉絲喊話「如果你們能夠告訴我在鳥取縣或者東京的某個地方可以看到青蛙（特別是蟾蜍），我將感激不盡」，貼文一出隨即引起大批網友回應。

雖然入江聖奈突如其來的退役宣言，震驚無數網友，但她也透露，並非現在就退出拳壇，會等到世錦賽後才會退出，在這1年3個月的期間裡，她仍會全力以赴，目標是一舉奪下獎牌，為自己的拳擊生涯劃下完美的句點。