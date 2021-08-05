蜘蛛會吃昆蟲、蜥蜴及青蛙等，但有些蜘蛛甚至會吃蛇。近日有科學家指出，過去曾看過小蛇被蜘蛛網纏身的畫面，起初都以為是碰巧，但他們深入研究後發現，有些特定種類的蜘蛛會捕蛇，而且還會吃掉比牠們體型大10至30倍的蛇。

根據科研期刊《BioOne》指出，專門研究蜘蛛的動物學家尼弗勒（Martin Nyffeler）與喬治亞大學吉本斯（Whit Gibbons）合作，對319件蜘蛛捕食蛇案例進行研究，發現事件多數發生於美國與澳洲，美國比例高達51％，其次則是澳洲29％。

在研究中顯示，共計11科40多種蜘蛛有過捕蛇記錄，有7科共90多種蛇類曾遭毒手，其中最佳的捕蛇蜘蛛為姬蛛科（Tangle web spider），此科的蜘蛛包含澳洲紅背蜘蛛與4種北美寡婦蜘蛛等，以澳洲紅背蜘蛛為例，不包含腿的話，牠們體型僅M＆M巧克力糖的大小，但牠們卻能捕食世界上最毒蛇之一的「東部棕蛇」等大型獵物。

而每一種蜘蛛的捕食方式都不同，澳洲紅背蜘蛛會用蜘蛛絲設下陷阱，等到獵物上鉤後，再吐出更多的絲纏住對方，之後才咬獵物釋放毒液，這些會捕殺蛇的蜘蛛，天生擁有對脊椎動物極其有效的特異性毒素（α-latrotoxin），捕蛇專家也發現，就連劇毒的蝰蛇有時也不是牠們的對手。

而在蜘蛛吃蛇的記錄中，有些蜘蛛會捕食比自己體型大30倍的蛇類，但過程中也可能被蛇咬而喪命，這也顯示這2種動物並未有固定食物鏈方向，而蜘蛛成功獵到蛇後，牠們不會馬上食用，而是會釋放酵素，將蛇柔軟的部位融化成液體，再將其吸入腹中，研究中也發現，多數蜘蛛可能只是偶爾吃蛇，但有些南美狼蛛則是只吃青蛙和蛇。