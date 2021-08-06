城市繁華到一個程度，也是它墮落的開始。所謂的遊里─酒家、妓樓、娼寮─必然產生；道光年間，艋舺即有青樓豔妓，凹仔街出名的「趁食查某」（賣春女郎）芳名，不但名噪全台，隔岸的福州、泉州，也有知其豔名，想一親芳澤的人士。光緒年間，這些銷魂窩，入晚以後，旗亭燈火輝煌，絃歌盈耳，妓樓娼寮，呼么喝六，紙醉金迷的生活，北台的第一位傳教士馬偕，在他一八七五年的傳教日記，有如此記載：「……艋舺的居民，老少都日日為錢而勞苦，為現款！現款！他們是物質主義者，執迷的淘金者。」

艋舺人沉淪於萬華世界，難怪這位洋教士，要伸手拯救了。

萬華寶斗里的綠燈戶，說起來還有一段歷史可尋；日本治台後第三年（一八九七年），首先有二位日本九州妓女，來台北「趁食」（趁，賺也），以後，一波又一波的日本妓女，聞風來台淘金，使台北地區「貸座敷」、「料理店」如雨後春筍，而且都暗藏春色。

日本當局覺得色情如此氾濫、放縱下去，不是辦法，決定規劃遊廓（即風化區）管理，他們選擇了今西園路一段與貴陽街二段交叉處起（即歡慈市街），向後經華西街（舊大厝口街）至第一水門，包括寶斗里（凹仔街），轉過桂林路（舊後街仔街）迄於西園路一段交界處為「艋舺遊廓」，由「有明町派出所」（今萬華分局 ）管轄。

日治後，風化區的規劃，使艋舺豔名四播；日人井季和太在《興味的台灣史話》，有一段記載：「據明治三十二年，（註：一八九九年）六月十七日的花柳粹誌第一號，在艋舺支署（註：警察分局）轄內，同年五月現有的貸座敷有五十五家，料理屋有七十三家，飲食店有二十九家。藝妓一二五人，娼妓五○一人。」貸座敷、料理店、飲食店的女人，分稱娼妓、藝妓、酌婦，艋舺遊廓的風花雪月，令人咋舌。

艋舺改稱萬華後，萬華遊廓更名副其實，據說，當年的尋芳客，只要登上人力車，說聲：「萬華！」就會被帶到此風化區來，萬華淪為今日敗柳殘花匯聚之地，令人無奈；也讓台北市蒙羞。

外國觀光客來到福爾摩莎，有人指明務必安排要到SNAKE STREET 一遊，所謂「蛇街」指的就是「華西街」；隱藏在傳統背面那詭異、神祕、奇妙的氣氛，不僅金髮碧眼的洋人好奇，東洋人也稱異；有著劇毒的眼鏡蛇、百步蛇在「蛇店」內服服貼貼，任人宰割；還有各地的名點小吃、中級消費的華洋百貨，使「華西街夜市」成了海內外聞名觀光街。散落在康定路、西昌街的佛具店、繡莊，以及專賣藥草有「青草巷」之稱的西昌街二二四巷，則是令人漫步有悠悠古意的街道；三十公尺長的小巷，因葱葱綠綠的藥草而盎然生趣，有我們熟知的蘆薈、芙蓉草、九層塔，也有聞所未聞的鳥不宿、不留行、白馬屎……多少人的宿疾、病痛，「採藥」於此，獲得痊癒，沒有人會去了解的。

艋舺的殘夢，在這些街衢去尋覓，那遺忘歲月的影子，可以浮現一、二吧！

(本文摘自《台北老街》/時報出版)

【內容簡介】艋舺、大稻埕、台北城──是所謂的台北「三市街」，是台北市的「原型」，這三個「聚落」的發展，先後有序，而且各有其成長背景，也因此街道的布局、房屋的造形，也各有其獨特的個性。

艋舺和大稻埕都有過商船雲集、帆影林密的年代，是同屬於「商業社區」，只是艋舺是閉塞的，而大稻埕則是開放的。艋舺在 1820 年代，已儼然是台灣北部經濟、政治與軍事的中心，和台南、鹿港鼎足而立。

這個由漢人移墾、建造的市街，經歷了漳泉械鬥、異姓爭鬥，產生了強烈排他性，形成了保守性格。淡水河床的淤塞，使這個由「番漢交易」之地所形成郊商殷盛的市街、逐漸地走向了衰敗，將其貿易市場拱手讓給了「下游」的大稻埕。

分類械鬥，被三邑人追、趕、跑的同安人，退入大稻埕，和以往在新莊方面戰敗遁入大稻埕的漳州人，本著「同是天涯淪落人」的心，攜手合作，在奇武卒社故祉，建立了新的家園。

歷史的軟跡，能留痕之處並不多見，而「台北老街」保住了一老建築，雖然這些當代的建築已經都是在風燭殘年中，畢竟幢幢都是歷史見證物，它能夠矗立便是我們的幸運，這種「歷史教材」是獨一無二，不能再求，誰忍心讓其消毀呢？

莊永明老師在本書中對於「台北」的定義為，以艋舺、大稻埕與城內為主的範疇；從三市街開始，便是台北身世的起源，也是莊永明老師在本書中特別彰顯的所在。

請看莊永明老師娓娓道來，這座城市最美的故事、最動人的歷史。

【作者簡介】莊永明

莊永明（1942-2020年），台北市大稻埕人。1980年，應詹宏志先生之邀，在中國時報開闢一個「台灣第一」的專欄，每週一次、有系統地撰寫出台灣的人文、歷史等文化性的文章，前後長達一整年。在這個專欄中，陸續介紹過「台灣第一個醫學博士──杜聰明」、「台灣第一個畫家──黃土水」等。這個專欄推出後，讀者反應非常熱烈。很多人甚至主動提供更多的相關資料。

莊永明首開先例地整理出「台灣第一」的文稿，著名的文學家柏楊就說過：「莊永明是台灣第一個寫出『台灣第一』的人。」著作有《台灣第一》、《台灣記事》上下冊、《台灣諺語淺釋》10冊、《台灣風情》、《台北老街》、《台灣歌謠追想曲》、《台灣名人小札》、《台灣先聖先賢傳──韓石泉》、《傳唱台灣》、《島國顯影》、《呂泉生的音樂世界》、主講《台灣歌謠尋根》CD、2020年與國立台灣交響樂團合作的《臺灣歌謠傳鄉情—食百二，唱一二○》(臺語篇）CD專輯、《立言傳曲──莊永明口述影音紀實暨文稿紀念專輯》（國立傳統藝術中心）等。

《台北老街》獲中國時報開卷版十大好書；《台灣歌謠追想曲》獲1994年本土十大好書；《台灣歌謠尋根》獲1994年金鼎獎推薦優良唱片；《台灣醫療史》1998年獲巫永福文化評論獎。莊永明於2004年獲第八屆「台北文化獎」。

莊永明一輩子撰文並親身導覽，或在迪化街或在許多台北老街，為台北文史留下難以忘懷的身影。