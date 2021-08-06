「來去城內！」這句話對艋舺人、大稻埕人是一種嚮往；何況是遠至中、南部的「下港人」，「城內」就是他們心中的「台北府城」，是來「頂港」想瞻仰的地方。

日治、強權時代、解嚴前的威權時期，官商雲集的城內，給人的感覺「城內人」是高人一等，其實，這是錯覺，畢竟「官久必富」的不當印象，那些攀官勢而「雞犬升天」的商賈，那已是雲飛風散的往事。

進城，已不見城牆，孤零的城門，五座殘存四座，西門早毀，而東、南、小南諸門卻被改建，北門雖得倖存，猶有古風。

一八九五年五月七日，日軍是從北門「不攻而破」，挺進了台北府城，台灣民主國的黃虎旗懸掛「城內」只不過十幾天。

乙未年五月十七日，日本宣示始政台灣，將台灣總督府設置在布政使司衙門（今中山堂）。

從北門走到中山堂，只需短短十幾分鐘路程，但如果是重負著歷史的腳步，這段路可是百年傷心之路，因為正是日軍鐵蹄最早殘踏台北府城之道。

這段最早被稱為「撫台街」的今延平南路，路端可見忠孝西路的台北郵局，二十六號即是撫台街洋樓。

撫台街洋樓落成於一九一○年（明治四十三年），是獨棟的洋樓，石砌拱廊柱頂著陡斜屋頂與其上的三個老虎窗，立面有歐洲文藝復興式樣風格。

日本殖民台灣後，日商紛擁而至，渡台搶商機，著名營造商「大倉組」進駐台北，一九○一年，該公司主任高石忠慥另組「高石組」，而在一九一○年建此洋樓。

明治維新後的日本，以西洋為師，統治台灣，急欲將都會區的「清國遺風」建物去除，因之日本民間營建公司深知「都市重建」這塊大餅，可以分食，乃參與建築工程。

於今愛國西路的三線道。(圖/《台北老街》時報出版)

台大醫學院舊景。(圖/《台北老街》時報出版)

清末，來自大陸的技術官僚，雖有「中學為體，西學為用」的概念，吸取西方科技知識，從事近代化建設，但傳統包袱，仍然困住施政思維。

台北府城是一座用了四十幾萬塊石英砂岩所堆砌的城牆，原為保護「行政中心」能夠固若金湯，沒想到僅僅十一年，即城破國亡。一八八四年到一八九五年的台北府城故事，有足以談論，也有不堪回首的「歷史細節」。

城起城落的歷史，進城走讀的方式，不僅只有從大稻埕走入此門，各個城門，都有通路，如從艋舺（萬華）的中華路，向北而行，很快就到西門町，西門町中華路即台北府城的西城牆，其他如東城牆的中山南路，南城牆的愛國西路，以及北城牆的忠孝西路，都有逛逛「城內」之道。

「來去城內」，各有選擇，無論從哪方向進城，如不會合，不妨各找目標，選擇所希望了解的「歷史景點」，去欣賞、去了解、去深入解讀。

清代的「台北府城」，日治的「台灣島都」，漢風、和風文化或多或少都有「遺跡」，走讀從了解台北城開始。

(本文摘自《台北老街》/時報出版)

【內容簡介】艋舺、大稻埕、台北城──是所謂的台北「三市街」，是台北市的「原型」，這三個「聚落」的發展，先後有序，而且各有其成長背景，也因此街道的布局、房屋的造形，也各有其獨特的個性。

艋舺和大稻埕都有過商船雲集、帆影林密的年代，是同屬於「商業社區」，只是艋舺是閉塞的，而大稻埕則是開放的。艋舺在 1820 年代，已儼然是台灣北部經濟、政治與軍事的中心，和台南、鹿港鼎足而立。

這個由漢人移墾、建造的市街，經歷了漳泉械鬥、異姓爭鬥，產生了強烈排他性，形成了保守性格。淡水河床的淤塞，使這個由「番漢交易」之地所形成郊商殷盛的市街、逐漸地走向了衰敗，將其貿易市場拱手讓給了「下游」的大稻埕。

分類械鬥，被三邑人追、趕、跑的同安人，退入大稻埕，和以往在新莊方面戰敗遁入大稻埕的漳州人，本著「同是天涯淪落人」的心，攜手合作，在奇武卒社故祉，建立了新的家園。

歷史的軟跡，能留痕之處並不多見，而「台北老街」保住了一老建築，雖然這些當代的建築已經都是在風燭殘年中，畢竟幢幢都是歷史見證物，它能夠矗立便是我們的幸運，這種「歷史教材」是獨一無二，不能再求，誰忍心讓其消毀呢？

莊永明老師在本書中對於「台北」的定義為，以艋舺、大稻埕與城內為主的範疇；從三市街開始，便是台北身世的起源，也是莊永明老師在本書中特別彰顯的所在。

請看莊永明老師娓娓道來，這座城市最美的故事、最動人的歷史。

【作者簡介】莊永明

莊永明（1942-2020年），台北市大稻埕人。1980年，應詹宏志先生之邀，在中國時報開闢一個「台灣第一」的專欄，每週一次、有系統地撰寫出台灣的人文、歷史等文化性的文章，前後長達一整年。在這個專欄中，陸續介紹過「台灣第一個醫學博士──杜聰明」、「台灣第一個畫家──黃土水」等。這個專欄推出後，讀者反應非常熱烈。很多人甚至主動提供更多的相關資料。

莊永明首開先例地整理出「台灣第一」的文稿，著名的文學家柏楊就說過：「莊永明是台灣第一個寫出『台灣第一』的人。」著作有《台灣第一》、《台灣記事》上下冊、《台灣諺語淺釋》10冊、《台灣風情》、《台北老街》、《台灣歌謠追想曲》、《台灣名人小札》、《台灣先聖先賢傳──韓石泉》、《傳唱台灣》、《島國顯影》、《呂泉生的音樂世界》、主講《台灣歌謠尋根》CD、2020年與國立台灣交響樂團合作的《臺灣歌謠傳鄉情—食百二，唱一二○》(臺語篇）CD專輯、《立言傳曲──莊永明口述影音紀實暨文稿紀念專輯》（國立傳統藝術中心）等。

《台北老街》獲中國時報開卷版十大好書；《台灣歌謠追想曲》獲1994年本土十大好書；《台灣歌謠尋根》獲1994年金鼎獎推薦優良唱片；《台灣醫療史》1998年獲巫永福文化評論獎。莊永明於2004年獲第八屆「台北文化獎」。

莊永明一輩子撰文並親身導覽，或在迪化街或在許多台北老街，為台北文史留下難以忘懷的身影。