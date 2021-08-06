泰國一位美女賣家在抖音（TikTok）直播賣原味內褲，每件價格250泰銖（約新台幣225元），面對外界異樣的目光，她自認不偷不搶，也能夠滿足戀物癖的顧客。但她有一個原則，就是希望與顧客純粹是單純的買賣關係，沒有情感交流和肉體連結，並強調「我絕不賣身！」

根據泰國媒體《Matichon》報導，這位美女賣家日前在抖音帳號「@fon_netnapa8992」直播賣起二手內衣褲，但她也不諱言為了滿足一些戀物癖的顧客，也會販售原味內褲，單件價格為250泰銖（約台幣225元），最新訂單是9件，開價1800泰銖（約新台幣1600元）。

她坦言，剛開始沒有想過做這份工作，因為擔心有損形象，但後來她想通了，覺得自己不偷不搶，也沒有欺騙任何人，甚至還能夠滿足一些戀物癖顧客的需求，「這些人不必再偷竊滿足自己的需求，反正我這裡通通都有賣」。

不過她也強調，自己還有一個原則，那就是賣內褲可以，但是不接受顧客有進一步的調情、騷擾，「我什麼都賣，就是絕對不賣身！」