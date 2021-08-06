搜救犬「卡拉」2014年參與高雄氣爆救援，當時被拍到全身泥巴，累趴倒地的身影而爆紅，近年由於牠年事已高而退休，享受晚年生活，牠4日吃完早餐後便安詳過世，「卡拉」飼主昨日曝光最後一篇日記，還有「卡拉」生前的事蹟，讓不少人看了都忍不住落淚。

「卡拉」的告別式於昨（5）日舉辦，台灣精英國際搜救協會隊員到場與卡拉道別，臉書粉專「搜救犬卡拉」也分享牠一生的事蹟，「卡拉」曾執行南投竹山木屐寮土石流災區勤務；八八水災協助高雄縣消防局救災，還深入小林等村救援；八一高雄氣爆救災；台南維冠大樓震災勤務；花蓮雲門翠堤大樓震災協勤等。

臉書粉專「搜救犬卡拉」還為「卡拉」寫下最後一篇日記，內容寫到「天空下著大雨，鞋子跟衣服與心情是一樣的濕淋淋。在新化白馬寵物神廟，為牠簡單地辦了場告別式。在搜救隊夥伴與親人的陪伴之下，卡拉已經圓滿了一生。卡拉，你的任務結束了！開心地去玩耍吧！帶著你的球球，啟程往下一個更好的路途」。

飼主也感謝眾人給予「卡拉」的祝福，表示因為有各位的愛護與支持，讓「卡拉」的狗生更加豐富。此篇最後日記曝光後，讓不少人難過落淚，表示「謝謝卡拉！為了拯救大家，令你雙腿加快老化，這讓人更不捨。現在不痛了，可以快快樂樂去跑、去玩」、「謝謝卡拉！一直都記得你當時認真的身影，再見了」。