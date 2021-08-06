北京一名大叔日前在網路上爆紅，原來是大陸知名網紅「冬子話北京」拍攝老北京的胡同時，偶然遇見一名和藹可親的大叔，便上前和對方閒聊，對方也熱情帶他們進屋子裡參觀，沒想到8坪的房子外觀看似質樸簡單，裡頭卻別有洞天，內部奢華的裝潢和收藏品，讓見慣大場面的網紅也看傻了，忍不住驚呼「我們拍攝了這麼多胡同，就您這屋子，老百姓裡頭排第一啊！」

影片中可見，北京大叔在大門兩側放了威風凜凜的石獅子，旁邊還建了一座小水池，之後又熱情邀請「冬子話北京」進屋裡參觀，沒想到門一開，印入眼簾的竟是各式價格不菲的收藏品，無論是花瓶、字畫、燈罩，就連紅木座椅、櫃子，以及龍紋雕刻，一再透露出屋主身價不凡。

8坪小屋裡的豪奢收藏讓一向見慣大場面的「冬子話北京」也忍不住讚嘆「我們拍攝了這麼多胡同，就您這屋子，老百姓裡頭排第一啊！」大叔則是謙虛表示「哎，一般一般一般」。

但接下來的一番言論又讓「冬子話北京」震驚得說不出話，「哪天咱們約一下，我開車載你們去， 我還有一個房子1300平方米（約393坪），然後每層是每層的風格，每間房是每間房的風格，有中式的、美式的、歐式的，還有法式的。」

影片曝光後網友全傻了，紛紛留言直呼「聽聽這話，這可是寸土寸金的北京啊，1300平方米這又是什麼概念啊」、「8坪屋子雖小，可是全是寶！」、「欣賞大爺淡定坦然的生活態度，房子看得出來是用心設計和裝飾的，值得尊重」；雖然也有人認為裝修風格過於雜亂老氣，但也有網友直言，裝修本來就沒有固定的審美，只要住的人開心就是好房子。