二哈經常做出脫序的行為，總是讓人看了哭笑不得。國外一名飼主日前帶哈士奇出門散步，豈料附近飛來了幾隻鳥，愛犬便一直抬頭猛盯，完全沒有在看路，隨後便直接撞上停在路邊的汽車，而過程全被飼主錄下，讓網友看了捧腹大笑。

飼主@xrainshine養了一隻白色哈士奇，日前她帶愛犬出門散步，當時附近剛好飛來幾隻小鳥，哈士奇因好奇而不斷盯著鳥看，看得非常出神，完全沒有在顧路上的狀況，隨後牠一不注意，就直直撞上停在路邊的汽車，有趣的是，哈士奇似乎還想裝沒事，隨後繼續轉頭賞鳥，又再對主人賣萌傻笑。

飼主也將過程拍攝下來，並分享至抖音（TikTok），影片累積500萬觀看次數，不少人笑著說「狗狗肇事逃逸」、「哈士奇似乎沒有記取教訓，牠只是尷尬地回頭，然後又繼續看鳥」、「別再笑狗蠢了，很多人也是滑手機滑到撞電線杆」，也有人提醒，主人遛狗時應該要提醒愛犬，免於讓牠們受傷，也要保護他人停在路邊的車。

飼主也表示，愛犬雖然已是成年狗，但對任何事都抱有好奇心，經常會為了觀察松鼠、人等，而不小心掉進樹叢，或是撞到垃圾桶、電線桿，雖然她經常會啦牽繩提醒，但愛犬總是冒冒失失的，讓飼主也非常傷腦筋，事後她也會確認愛犬是否有受傷，無奈的說「牠可能永遠都學不會，這個習慣大概會維持一輩子」。