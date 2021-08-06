許多人若收到友人或自己購買的包裹，肯定都會迫不及待想拆開。大陸日前一名網友剛收到包裹，發現包裝外貼著一張寫著「請勿路上打開」的標示，但在好奇心驅使下，網友仍忍不住在車上將包裹拆開，結果彈出超大內容物，讓他看了哭笑不得。

一位網友在抖音（Tik Tok）上貼出一段影片，當時他剛取完貨便將包裹放在副駕駛座上，發現包裹外貼著「溫馨提示：請勿路上打開」的標示紙條，讓原PO感到相當好奇，因此便拿出美工刀開箱，豈料竟彈出一顆超大絨毛娃娃的頭部，還搭配一張鄙視嘴臉。

原PO當下看了非常傻眼，但也決定將整個包裹拆開，絨毛娃娃瞬間膨脹，塞滿整個副駕駛座，還需要用安全帶才能固定在座位上，讓原PO忍不住笑說「它一副想幹掉我的樣子」，由於影片非常有趣，還被分享至《爆笑公社》與《Dcard》。

不少網友笑著表示，「完全鄙視你的眼神。貓貓：就叫你不要在路上打開，你還開」、「那個厭世臉，彷彿說著它被擠壓的人生」，還有人解釋，絨毛娃娃由於體積太大，因此商家要寄送前，會先將其裝進袋中，並用專用吸塵器吸到真空，體積能夠小到像坐墊，收件者打開後，絨毛娃娃才會澎起來。

不少人也有類似經歷，「之前買2顆枕頭也是用真空袋裝著，送來時以為會很乾扁，結果一打開瞬間澎起來」、「之前買過110公分的拉拉熊，也是抽真空，送來時是一顆球，打開來會自己澎起來」、「我們店（迪士尼）賣的造型抱枕也是抽真空，賣的時候是扁扁的一片像坐墊，我們都會提醒客人回家再打開」。