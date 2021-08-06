大象個性溫馴，但發起脾氣來可不是好惹的！南非一名47歲貨運司機諾曼（Norman Nukeri）日前在工作期間，慘遭野生大象連續攻擊，嚇得劫後餘生的他好幾天不敢上班。

根據《鏡報》報導，諾曼當天駕駛一輛卡車，後頭還連接著載有汽油的拖車，從公司一路朝著客戶所在地出發，就在他行經一處私人自然保育中心（Klasirie Private Nature Reserve）時，看見前方不遠處有象群移動，他便停下車等待象群通行。

沒想到不久後竟突然出現一隻脫隊的大象，不斷朝著他的方向逼近，嚇得他下意識徒手拍打車門，試圖嚇阻大象持續前進，怎知這舉動瞬間惹怒對方，大象後退幾步之後，隨即往諾曼的車子筆直衝去，並一而再再而三的瘋狂撞擊，嚇得諾曼呆坐在車上動彈不得，直到卡車被大象撞入路旁的小河，牠才消氣，逕自低吼一聲後便轉身離去。

諾曼見大象離去後，驚魂未定的向當地救援單位聯繫，並且等到救難人員抵達現場，他才真正卸下心防。報導指出，諾曼歷劫餘生後，心情遲遲無法平復，休息數日才漸漸克服當時的恐懼，但他駕駛的卡車也因為遭到大象攻擊而殘破不堪，修車費高達3萬新台幣。