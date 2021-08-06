韓國全羅北道全州市有民眾日前目擊3顆不明光球，竟能一秒分裂成6顆，讓不少人驚呼不已。沒想到美國竟也有人找到UFO？一名網友近日在自家後山健行時，發現了一個詭異的巨型物體，外表呈現碟狀，認為此可能是不明飛行物，因此興奮的將其拍下並po網，不過影片曝光後，卻有人認為這只是水塔蓋子。

根據《Unilad》報導，一名女網友@allymurray222在抖音（TikTok）表示，日前在自家後山健行時，發現了一個巨大物體，外型非常特別，看起來像是碟狀，她馬上意識到，這有可能是不明飛行物，因此便將此事分享至網路上，這一段影片曝光後，立即獲得關注，累積230萬觀看次數。

@allymurray222 Reply to @laurensalvesen I think it’s a bunker or something?? Someone tell me what that hole is for tho ♬ original sound - Ally

影片中可見，UFO呈現鵝黃色，上面還繪有遊戲人物「馬力歐」（Mario）裡蘑菇的圖案，外側有一個小門，而原PO稱作UFO的物體曝光後，不少人都打臉表示，這應該是水塔蓋子，或是塔狀穀倉的頂部，還有人提到「雖然我不想戳破妳的幻想，但這真的很像南部經常出現的風暴避難所（storm shelters）」。

@allymurray222 Reply to @veggie.reggie.id ##ufo I move next week so I want to know what this is ♬ original sound - Ally

@allymurray222隨後也PO出另一段影片，她將手機伸出小門裡，發現不明物體的內部全是積水，還有許多石頭，原PO最後提到，她仔細觀察後，也知道這應該不是UFO，但還是不想打破對不明飛行物的幻想，由於覺得碟狀物體非常特別，因此便將其PO上網，也希望其他網友能告訴她這個究竟是什麼。