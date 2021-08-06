在這個萬物皆漲的時代，買房動輒千萬起跳，因此不得不審慎評估，不過就有網友發現，現在的預售屋幾乎都採「不二價」，且逐漸成為趨勢，貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO日前在PTT「home-sale板」以「預售屋不二價似乎已變一種趨勢？」為題，PO文指出，最近許多新案預售屋的建商紛紛開門見山表示不接受議價，原因不外乎是現在買房需求高，房市正熱；其次是實價登錄2.0的緣故，預售屋全面納管並即時申報，價格更透明。

原PO指出，面對試圖議價的買家，建商頂多釋出廣告戶，直說「這是最低價，再低就沒了！」絲毫無議價空間，不過這也讓原PO大讚「雙方不用彼此演戲，似乎也算一件好事？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「本來就應該這樣，買個房子還要演戲，累不累啊」、「不二價就是不給砍啊，大家一樣固定折扣，這樣真的方便很多，能接受就買，不能接受就閃人，對雙方都方便，不用浪費時間」、「2.0實登幫建商定錨，演戲的局面少很多」、「不二價很好啊！買了都不用怕買比鄰居貴」；不過也有人吐槽「真以為不二價？一次多間就砍了啦」、「希望是真的不二價，不是肥羊價」。