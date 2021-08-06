皮蛋豆腐是不少民眾餐桌上的常見菜色，也是許多店家的熱門小吃，不過日前就有一名女網友將皮蛋煮湯，竟意外獲得老饕好評，大讚這道料理是前往港式餐廳必點的名菜。

原PO日前在臉書社團《廚藝公社》PO文指出「香菜皮蛋魚片湯」是她個人很喜歡的一道湯品，無論什麼魚都可以入菜，只要將魚切成薄片，接著將皮蛋蒸3至5分鐘定型，待高湯或是自來水滾後，連同皮蛋、魚片、鹽、香菜一起入鍋，就很好喝。

第一次見識到如此奇特的食材組合，讓不少網友躍躍欲試，「好特別的湯！明天試試」、「放皮蛋很神奇欸」、「第一次知道皮蛋也能煮湯」、「應該還可以加一些豆腐」。

貼文同樣釣出許多品嚐過這道料理的老饕回應，並表示這是一道香港名菜，「21年前在一家港式餐廳吃過皮蛋香菜魚片豆腐湯」、「到港式餐廳我都會點，味道不錯」、「高職時西餐老師有教過，當時嚇傻一堆學生，煮完整鍋喝光光」。