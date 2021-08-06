台灣前陣子疫情嚴峻，防疫警戒提升至第三級，各個保護區少了人類活動，野生動物也都跑出來透氣。台灣日前一名網友與友人至溪邊遊玩，期間發現橋底下竟出現一隻海獅，讓他們當下非常興奮，但溪邊根本不可能出現海獅，不少人仔細一看才知被騙了。

一名網友@chen881117日前與友人至溪邊遊玩，過橋時發現底下竟有一隻海獅，因此趕緊拿出手機拍攝，更興奮地大喊「海獅耶！這可以養嗎？可以養嗎？海獅可以養嗎？」，而他們也將這一段過程分享至抖音，並寫下「在溪邊遇到海獅，疫情期間動物都跑出來了」。

眼尖網友仔細一看才發現不對勁，站在溪邊的海獅一動也不動，看起來有些奇怪，且海獅根本不可能出現在溪邊，待鏡頭拉近後，眾人才知道被原PO騙了，其實站在溪邊的並不是海獅，而是一塊漂流木，但由於其顏色與形狀都與海獅相似，因此第一眼讓不少人都誤會了。

許多網友笑翻表示，「超像的，我還想說怎麼會有海獅，越看越不對勁，才知道是假的」、「這是溪獅」、「在溪邊它們是有名字的，叫做漂流木」、「這是在模仿那個看到穿山甲的朋友吧」、「這應該是一隻長得像漂流木的海獅」、「傳說中的望夫木獅」、「這塊木頭的外型也太剛好了吧！好像一隻抬起頭的海獅」。