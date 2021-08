澳洲幅員廣闊,野生動物繁多,不過日前就有民眾開車上高速公路時,擋風玻璃突然竄出一隻巨無霸蜘蛛爬過,碩大無比的身軀幾乎將整個畫面遮住,嚇得車上乘客驚聲尖叫。

根據《每日郵報》報導,澳洲一個專門分享行車紀錄器影片的YouTube頻道,日前上傳一段標題名為「這就是為什麼澳洲有這麼多車禍」(Why Australia has so many car crashes)的影片,根據行車紀錄器畫面顯示,拍攝時間為本月3日。

事發當時,這輛轎車以時速100公里的速度行駛在高速公路上,沒想到車子開到一半,從畫面右側的擋風玻璃突然竄出一隻巨無霸的蜘蛛,緩緩爬向車身左側,因為身軀相當巨大,一度將擋風玻璃完全擋住,嚇得車上2名男子情緒崩潰,不斷放聲尖叫,所幸最終並未造成事故,影片發布不到2天就累計逾12萬點閱。

報導指出,行車紀錄器畫面中出現的獵人蜘蛛(huntsman spider)是巨蟹蛛科的物種,與台灣常見的「喇牙」(即白額高腳蛛)是親戚,不過澳洲本土常見的體型較台灣物種更為巨大,平時吃蟑螂、昆蟲為生,對人類無害。