澳洲幅員廣闊，野生動物繁多，不過日前就有民眾開車上高速公路時，擋風玻璃突然竄出一隻巨無霸蜘蛛爬過，碩大無比的身軀幾乎將整個畫面遮住，嚇得車上乘客驚聲尖叫。

根據《每日郵報》報導，澳洲一個專門分享行車紀錄器影片的YouTube頻道，日前上傳一段標題名為「這就是為什麼澳洲有這麼多車禍」（Why Australia has so many car crashes）的影片，根據行車紀錄器畫面顯示，拍攝時間為本月3日。

事發當時，這輛轎車以時速100公里的速度行駛在高速公路上，沒想到車子開到一半，從畫面右側的擋風玻璃突然竄出一隻巨無霸的蜘蛛，緩緩爬向車身左側，因為身軀相當巨大，一度將擋風玻璃完全擋住，嚇得車上2名男子情緒崩潰，不斷放聲尖叫，所幸最終並未造成事故，影片發布不到2天就累計逾12萬點閱。

報導指出，行車紀錄器畫面中出現的獵人蜘蛛（huntsman spider）是巨蟹蛛科的物種，與台灣常見的「喇牙」（即白額高腳蛛）是親戚，不過澳洲本土常見的體型較台灣物種更為巨大，平時吃蟑螂、昆蟲為生，對人類無害。