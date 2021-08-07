2018年科學家在西伯利亞永凍土下7公尺深的隧道中，發現一隻保存完好的冰河時期幼獅，讓科學家振奮的是，牠的身軀保存良好，牙齒、皮毛、甚至鬍鬚都還在。近日相關檢測結果出爐，證實牠是生活在2.8萬年前的母穴獅。
當時這隻外型乾癟的穴獅被發現時，被俄羅斯科學家取名為「斯巴達克」（Spartak），不過近日檢測結果發現，這隻僅出生2個月就被冰封的穴獅是雌性，因此更名為「絲芭塔」（Sparta）。
研究指出，絲芭塔出土時身上沒有傷痕，身軀皮毛保存相當完整，蜷縮的姿勢宛如熟睡一般，推測是因為摔進洞穴受困而亡。對此，斯德哥爾摩古遺傳學中心的演化學教授達倫（Love Dalén）十分震驚，認為絲芭塔的狀態乍看之下像是2天前才剛死亡的樣子，除了皮膚有點皺之外，其餘幾乎沒有受損。
在絲芭塔被發現地點的15公尺處，前一年也曾被發現另一隻出生1、2個月大的幼獅鮑里斯（Boris），但身軀沒有像絲芭塔這麼完整。科學家原以為兩隻穴獅有血緣關係，但最新的檢測結果發現，鮑里斯生活在距今4.3萬年前，比絲芭塔早了整整1.5萬年，且身上同樣沒有被掠食者捕殺的痕跡，應該是摔進地穴後受困或是被土石流掩埋而不幸喪命。
科學家發現兩隻穴獅幼獸的皮毛和非洲獅幼獸相當類似，但絨毛根部較長且厚，有利於禦寒，而且牙齒也比非洲獅更早發育，顯示在寒冷的環境下，穴獅為了快速發育，必須更早開始吃肉。
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