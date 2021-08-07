2018年科學家在西伯利亞永凍土下7公尺深的隧道中，發現一隻保存完好的冰河時期幼獅，讓科學家振奮的是，牠的身軀保存良好，牙齒、皮毛、甚至鬍鬚都還在。近日相關檢測結果出爐，證實牠是生活在2.8萬年前的母穴獅。

當時這隻外型乾癟的穴獅被發現時，被俄羅斯科學家取名為「斯巴達克」（Spartak），不過近日檢測結果發現，這隻僅出生2個月就被冰封的穴獅是雌性，因此更名為「絲芭塔」（Sparta）。

Here is a short video clip put together by @CNN that shows how the cub was recovered from the permafrost.



She didn't exactly exactly emerge yelling "I AM SPARTA!" but close to it 😅



Paper by Boeskorov et al. here:https://t.co/yLLaWK3Sxuhttps://t.co/sdvb7fZHmU — Centre for Palaeogenetics (@CpgSthlm) August 6 2021

研究指出，絲芭塔出土時身上沒有傷痕，身軀皮毛保存相當完整，蜷縮的姿勢宛如熟睡一般，推測是因為摔進洞穴受困而亡。對此，斯德哥爾摩古遺傳學中心的演化學教授達倫（Love Dalén）十分震驚，認為絲芭塔的狀態乍看之下像是2天前才剛死亡的樣子，除了皮膚有點皺之外，其餘幾乎沒有受損。

This CAVE LION cub is arguably the best preserved #iceage animal ever found!



It's name is Sparta.



In a paper published today with colleagues from 🇷🇺 🇯🇵 & 🇫🇷 we use DNA & 14C to show that it's a female cub that died c 28000 years ago.



Read more here:https://t.co/Vc2VI7VFfJ pic.twitter.com/NkXTFCvsyB — Centre for Palaeogenetics (@CpgSthlm) August 4 2021

在絲芭塔被發現地點的15公尺處，前一年也曾被發現另一隻出生1、2個月大的幼獅鮑里斯（Boris），但身軀沒有像絲芭塔這麼完整。科學家原以為兩隻穴獅有血緣關係，但最新的檢測結果發現，鮑里斯生活在距今4.3萬年前，比絲芭塔早了整整1.5萬年，且身上同樣沒有被掠食者捕殺的痕跡，應該是摔進地穴後受困或是被土石流掩埋而不幸喪命。

Boris (with shorter tail) died 44k years ago when rocks fell on him. Sparta died 26k years ago when her mama somehow couldn't make it back. Both cave lion cubs were found 10 meters from each other. Rest in peace little baby kitty fluffs. https://t.co/BKtpAQ5m2t pic.twitter.com/y6BCCTe9iG — DB (@db_canadian) September 26 2020

科學家發現兩隻穴獅幼獸的皮毛和非洲獅幼獸相當類似，但絨毛根部較長且厚，有利於禦寒，而且牙齒也比非洲獅更早發育，顯示在寒冷的環境下，穴獅為了快速發育，必須更早開始吃肉。