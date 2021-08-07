英格蘭肯特郡一名雞舍主人，日前發現飼養的母雞生下3顆霸王級巨蛋，體型是普通雞蛋的3倍大，在好奇心驅使下便敲開，發現裡面除了有蛋黃與蛋白之外，還有一顆帶殼的雞蛋，讓主人感到非常驚訝，指這種蛋中蛋的景象極為少見。

根據《KentOnline》報導，肯特郡法弗舍姆一名29歲媽媽奧利弗（Samantha Oliver），為了貼補家用，便養了10隻母雞，日前至雞舍收蛋時，發現了1顆超級大顆的蛋，奧利弗平時為了鼓勵母雞下蛋，會在雞舍放假蛋，因此起初看到這顆巨蛋時，她還以為是孩子放的假蛋，直到拿起來檢查後，才發現這竟是真蛋。

豈料2天後，奧利弗又再雞舍裡找到2顆巨蛋，驚呼「我養了10隻雞，其中2隻經常下雙蛋黃，但我以前從未見過這種事情」、「能發現這麼大顆的蛋已經很少見，更不用說在短短幾天內獲得3顆」，而他們也很好奇，巨蛋裡究竟是什麼，因此便將其中1顆敲開，發現裡面除了有蛋黃與蛋白之外，還有一顆完整的雞蛋。

而奧利弗推測，巨蛋是一隻名為布魯諾（Bruno）的母雞所下的，因為牠經常下雙黃蛋，起初他們擔心布魯諾生如此大的蛋，恐會對身體造成影響，沒想到牠的狀況非常好。而這種蛋中蛋現象稱為「反蠕動型痙攣（counter-peristalsis contraction）」，母雞在排卵過程中可能受到驚嚇或壓力，導致雞蛋還未成熟時，又有第2顆卵母細胞進入輸卵管，才會形成罕見蛋中蛋的現象。