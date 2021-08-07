近日受到西南氣流的影響，導致全台暴雨不斷，今（7）日南部不少地區更是傳出淹水災情。高雄市壽山動物園裡的台灣黑熊「波比」，日前看到戶外正在下雨，牠竟不是趕緊跑進室內躲雨，反而是衝到木架上，整隻站起身淋雨，看起來非常享受。

壽山動物園日前在IG貼文表示，「咱們波比也是很愛在大雨中享受天然SPA的，還可以順便喝喝雨水解渴呢」，影片中可見，台灣黑熊「波比」發現下雨後，牠竟衝到雙層木架設施上，站起身享受淋雨的感覺，不知道是不是因為天氣太悶熱，讓牠想開心玩水，期間「波比」還伸出舌頭，就像是在喝水解渴。

台灣黑熊「波比」2004年在壽山動物園出生，由保育員一手帶大，因此人熊之間感情深厚，2016年3月因「波比」一張站立爆紅，當時甚至有不少人至園區朝聖，確認台灣黑熊是不是工讀生假扮的，而當時壽山動物園也解釋，這是貨真價實的台灣黑熊，「野外的台灣黑熊本來就是會站立，當牠們在覓食、警戒或是受威嚇時，是會像人一樣站起來喔！」。

調皮的「波比」在2017年7月，還爬出2米5高的水泥護欄，掉落至獸欄間的安全維護區，而園方發現後，趕緊以麻醉槍誘捕，甚至派出4名壯漢，成功將「波比」帶回籠裡，而牠事後也被關禁閉反省，2018年「波比」又在大雨期間，被保育員發現牠坐在木板上打坐，而超萌舉動也再次讓牠獲得關注，「波比」可說是非常會製造話題。