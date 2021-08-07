民間傳說，捕鼠計畫一說出來就會破功，如何抓老鼠成了民眾頭痛的問題。沒想到網路上卻瘋傳一段超猛捕鼠法，一名日本網友將家中的牆壁打洞，派出寵物蛇鑽牆進入鼠窩驅趕老鼠，果然不久就成功捕獲14隻老鼠，讓眾人看了驚呼連連。

一名日本網友日前在抖音（TikTok）帳號「@hello_im_tung」PO出一段超猛的捕鼠畫面，只見屋主在牆壁上打了一個方形的洞，接著派出家中寵物蛇鑽進牆內，直搗鼠窩，果然不到5秒之後，就有老鼠接二連三的從洞口鑽出，短短90秒的時間，竟然一連逼出14隻老鼠。

屋主擔心老鼠亂跑，在牠們從洞口探出頭的瞬間，就拿著一把刷子由上而下的將老鼠一一壓入水桶內，一時之間裝滿了兩桶為數不少的老鼠。

畫面曝光後網友全看傻眼，紛紛留言直呼「看來是該養一條蛇了，這效率太高」、「老鼠的祖宗十八代都被蛇嚇出來了」、「環保捕鼠器」、「桶子打翻就是另外一件事了」；不過也有人吐槽，「假的！看看就好」、「國外很多抓老鼠的影片都是假的，這些老鼠都是飼養的，真的野生老鼠很難纏的」。