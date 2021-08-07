你相信有死後的世界嗎？日前一名女網友表示，丈夫1年前因意外過世，前幾天做完對年法會後，丈夫友人便致電給她，表示「我夢見妳丈夫手拿一本黃色護照，準備搭一台車外出」，而車牌上好像是8和9的數字，豈料她看自己先前燒給丈夫的紙紮車，發現號碼竟與友人夢到的車號非常相似。

一名女網友日前在《靈異公社》表示，丈夫1年前因意外過世，前幾天做完對年法事，燒了庫錢、生前衣物、金銀財寶、紙紮汽車等物品給老公，豈料事後接到丈夫好友的電話，對方表示夢到她老公，「夢中的阿發(丈夫暱稱)穿著運動服，短褲！看起來精神不錯，說話樣子跟生前一樣」。

友人說到，「他手裡拿著護照（黃色本子），跟我說『他要去旅遊了』，然後來了一輛車載阿發」，由於是夢境，因此友人的印象很模糊，依稀記得車牌好像是「9998」，當他提議要一起出遊時，對方發現他拿的是綠色護照時，便說「你的這本不能去啦！你還要很久才可以有我這本啦」，之後友人就驚醒了。

原PO聽到車牌號碼後，馬上查看她燒給丈夫的紙紮車，發現號碼是「9898」，車牌號碼非常相似，她趕緊拍照向友人確認，對方則表示應該是一樣的，其中一個字雖不同，有可能是他看錯，讓原PO不禁驚呼「應該真的有那個世界！傳說對年就是已經走完地獄審判，燒給他的物品跟庫錢也是對年才收到，看樣子是真的耶！」，由於她一直未夢到丈夫，因此不知道丈夫在另外一個世界是否過得好，得知此事後，也才讓她放心。

不少人分享自身經歷，「我父親是意外離開的，喪事辦完沒7天，就夢到父親來我夢裡跟我說『記得去收房租！』，隔兩天去找房客時，房客竟然說『有夢到妳爸爸來說，過幾天會有人來收房租』（因為是意外，所以房客不知道我父親已經往生了）」、「我也夢過我爸變年輕的樣子，在夢裡影像中是我要進火場，突然有個很年輕、穿軍服的小伙子拍我肩膀說，自己要小心的，醒來去翻老爸的相簿，看到了他當兵時穿軍便服的樣子，就跟夢中的人一模一樣」。