世界上的魚無奇不有！美國北卡羅來納州一名男子日前至碼頭附近釣魚，意外捕獲一條怪魚，居然擁有宛如人類的牙齒，釣上岸時露齒的模樣，讓男子當場看傻，而他也將魚的照片分享至網路上，意外引發討論。

根據《BBC》報導，來自北卡羅來納州納格斯黑德（Nags Head）的釣客馬丁（Nathan Martin），日前至珍妮特碼頭（Jennette's Pier）釣魚，以沙蚤作為誘餌，意外捕獲一條約9磅（約4公斤）重的魚，拉起來仔細看後才發現，這一條魚竟然擁有一整排如人類的牙齒。

釣客馬丁提到，「我很常來這個碼頭釣魚，但從未釣過這種魚」，之後好奇詢問是否有人知道此魚的來歷，一名熱心漁夫便告知，這是俗稱「羊頭魚（sheepshead fish）」的羊鯛，牠們擁有一整排臼齒，可以輕易咬碎獵物，每到夏季時，羊頭魚會至橋梁附近找藤壺吃。

北卡羅來納州水族館的人員表示，羊頭魚很難捕捉，不過吃起來味道極佳，目前並未被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危或易危魚類。而馬丁採訪時提到，為了將羊鯛釣上岸，他與對方纏鬥很久，但一切都很值得，且聽說該魚肉很好吃。

羊頭魚的照片曝光後，不少網友驚呼「牠的牙齒好像我阿嬤的假牙」、「羊頭魚的牙齒看起來比我還健康」。羊鯛分布於西大西洋區，從加拿大新斯科細亞省至巴西海域都能看到牠們的身影，體長可達91公分，屬肉食性，以軟體動物棘甲殼類為食，棲息於沿海海域、河口區，有時會進入淡水，可做為食用魚、遊釣魚及觀賞魚。