歐洲小國聖馬利諾（San Marino）人口僅3.4萬人，在本屆東京奧運上派出5名運動員參賽，沒想到就拿到1銀2銅的佳績，堪稱奪牌報酬率最高的國家。

位於義大利半島東北側的聖馬利諾，四周被義大利圍繞，國土面積僅61.2平方公里，略勝台北市的北投區（56.8平方公里），是世界上面積最小的國家之一，也是史上人口最少的奧運奪牌國家。

綜合外媒報導，聖馬利諾自1960年代後就開始參與奧運，但過去從未獲得過奧運獎牌，本屆東京奧運賽事中，他們派出5名運動員，分別參加游泳、柔道、射擊和角力等4個項目，不僅奪下該國參加奧運史上的首面獎牌，更展現超高的奪牌效率，搶下1銀2銅，共3面的獎牌。

聖馬利諾射擊女將佩里莉（Alessandra Perilli）在女子不定向飛靶決賽摘下銅牌時，興奮表示「這是我和我的國家獲得的首枚奧運獎牌，雖然我們是一個小國，但我非常自豪！」隨後，佩里莉又和貝里（Gian Marco Berti）搭檔，贏得射擊不定向飛靶混合團體銀牌。

在接連拿下2面獎牌後，聖馬利諾的奇蹟還沒有結束，本月5日進行的自由式角力男子86公斤級，24歲的選手阿敏（Myles Amine）更擊敗印度名將、世錦賽亞軍的普尼亞（Deepak Punia）一舉奪銅，這也是聖馬利諾在本屆奧運拿到的第3面獎牌。

截至目前為止，聖馬利諾已經拿下1銀2銅的的傲人成績，單就人口數來看，可說是奧運史上奪牌報酬率最高的國家。