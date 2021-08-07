台灣地狹人稠，機車密度高居世界第一，是不少人通勤、出遊的代步工具，不過日前就有網友前往機車行更換齒輪油時，赫然發現排出的油竟變成「牛奶色」，擔心車況有問題，不禁好奇問道「機車齒輪油變牛奶色有關係嗎？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」PO文指出，過去機車換齒輪油時，都是正常的顏色，但這次換出來的卻是牛奶色，讓他急喊「請問各位有類似經驗嗎？」

貼文一出隨即掀起熱議，並釣出知情網友解答，「代表機油進水變質，造成乳化現象，要檢查看是哪裡讓水跑進去的」、「最近雨下不停，油乳化應該是進水了」、「進水變質，下次更換時再留意有無相同情形」、「變白絕對是不正常的，看來是齒輪箱有進水」。

此外，過去也有網友大吐苦水，表示將自行更換的廢棄機油拿去車行回收，卻遭到拒絕，好奇「現在機車行不收機油了喔？不是有錢賺嗎？」不解為何現在車行老闆會拒收。

對此，就有內行人出面解答，直言現在廢油回收價格下降，自然願意處理的人也不多，「現在廢油沒有人願意來抽～機車行其實很頭痛」、「現在賣不了多少錢，所以才不像以前那樣歡迎你倒」。