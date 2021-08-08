2020東京奧運雖已接近尾聲，但仍有不少運動賽事正在持續進行中，也出現不少插曲。德國的女子現代五項選手，在今年的比賽中原本有機會得牌，卻因馬匹不願配合讓她痛失金牌並在賽場上嚎啕大哭了起來。

根據外媒的綜合報導，「現代五項」是一種包含擊劍、射擊、賽跑、馬術以及游泳的多項目運動，而來自德國的女子現代五項選手安妮卡史勒（Annika Schleu），過去曾在2012、2017年的世界錦標賽中獲得金牌，也被視為本屆東奧競賽中的金牌熱門人選之一。

安妮卡史勒除了不負眾望在擊劍的項目獲得卓越的成績外，游泳項目也表現優異，積分遠超於其他選手，但在馬術比賽的表現卻不盡理想。

在這場比賽中，運動員須與隨機分配的馬匹在20分鐘內火速建立起信任感，並完成跨欄、跳越障礙等挑戰。不過，安妮卡史勒所分配到的馬兒「聖男孩」（Saint Boy），在過程中不斷反抗，儘管安妮卡史勒不斷安抽鞭，馬兒還是不願配合跳過柵欄，導致安妮卡史勒的成績一落千丈，也使得她忍不住委屈的情緒在場上嚎啕大哭了起來。

安妮卡史勒的教練金萊斯納（Kim Raisner）曾試圖在場邊幫助她，但最後她疑似也情緒失控，出手揍了「聖男孩」一拳，讓觀賽的民眾及評審全看傻眼。最後安妮卡史勒以0分輸了這場比賽；5項競賽總分數則以551分，位居第31名。

事後，不少網友認為安妮卡史勒在場上心急得向馬兒多次用力抽鞭，與教練金萊斯納的舉動都讓有虐待動物的嫌疑。因此國際現代五項總會（UIPM）在7日證實，萊斯納在過程中確實用拳頭揍了「聖男孩」，違反了UIPM競賽規則，因此將取消她剩餘奧運賽事的出席資格。