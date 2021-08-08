智利一間野生動物園近日傳出老虎殺人事件，事發當時一名女性工作人員正在園區內進行日常維護工作，豈料突然遭到一頭老虎攻擊，她的頸部被咬傷致死，目前警方已經介入調查，野生動物園也因為這次意外而暫時關閉。

根據《路透社》報導，這間野生動物園位於智利中部蘭卡瓜（Rancagua），本月6日一名女性工作人員前往大型貓科動物區，進行日常的維護和清潔工作，然而她卻沒有注意到老虎的籠子並未關好，因此在工作的過程中慘遭老虎襲擊，女子的頸部被咬傷後不幸過世。

正常而言，遊客搭車進入野生動物園時，園區內的動物都可以在場地內自由移動，不過當工作人員前往進行維護工作時，就會暫時將動物安置在籠子中，確保工作人員的安全。

蘭卡瓜警察局長埃斯皮諾薩（Williams Espinoza）透露，老虎的攻擊速度非常快，以至於女子還沒有察覺過來發生什麼事，就已經因為受到重創當場死亡。目前警方已經著手調查該起案件，當地檢方也將根據線索和調查資訊，判斷是否有他人涉入該起案件的可能性，而野生動物園則暫時關閉，不過園方不願對這起事件發表回應，並且尚不清楚這頭老虎的下落。

野生動物園雖然可以讓人們近距離觀賞到動物們最自然的一面，但卻經常有恐怖的意外傳出，甚至平時照顧動物的飼育員，都可能成為意外事件的受害者，像是去年上海一間野生動物園，就有一名飼育員遭到5隻熊撕咬攻擊，最終不幸死亡，讓現場的遊客都受到極大的驚嚇。