2020東京奧運「韻律體操女子個人全能比賽」項目在近日完美落幕，但部分選手仍在網路上掀起熱烈討論。來自哈薩克的19歲女選手，雖外型亮麗，卻在比賽場上被攝影師捕捉到一張「靈異照片」，引起網友們瘋傳。

根據外國媒體的報導，來自哈薩克19歲選手阿莉娜阿蒂卡諾娃（Alina Adilkhanova），擁有精緻的五官與纖細的好身材，加上柔軟的身段與空靈的氣質，讓她自從在亞運（亞洲運動會）及亞洲體操錦標賽獲得金牌後便受到矚目，在當時還因此被封為「亞運第一美」、「體操女神」。她的IG上也經常PO出各種比賽時的畫面，並分享私底下的生活，每張照片皆仙氣爆棚，讓她人氣不斷攀升。

在今年的東京奧運比賽中，阿莉娜阿蒂卡諾娃雖沒能成功晉級奪得金牌，但卓越的成績依然讓她的排名躍升至21名，前途無可限量。但她除了成績受到熱議外，近日日本論壇上還流傳出一張攝影師所捕捉到的照片。

只見阿莉娜阿蒂卡諾娃在比賽中，拿著韻律球往前跳躍，但跳起時頭部卻瞬間消失不見宛如「靈異照片」，嚇壞不少人也引起網友瘋傳，紛紛留言「怎麼沒有頭」、「看起來有點可怕」、「只有我沒看到女神的頭嗎」。後來才發現原來是她當時將頭往後仰，攝影師又剛好按下快門而產生的效果。

不過，也有網友認為是攝影師故意的，因為在日本、美國、匈牙利等知名選手出賽時，攝影師都拍到完美的鏡頭，偏偏只有在非洲、哈薩克等選手出賽時卻成了「無頭」的靈異照片，讓粉絲不悅認為「攝影師大小眼」，再度引發討論。