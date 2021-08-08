農曆7月又被稱作「鬼月」，有許多要注意的習俗與禁忌，其中就包含了不宜買房、搬家。近日一名網友表示因為沒有記清楚時間，直到看好了租屋處，也付了訂金以後，才發現搬家日正好是在鬼門開幾日後，嚇得他急忙上網求助，但不少網友都認為不需要太在意民間習俗，紛紛留言要他「不用怕」。

這名網友在「靈異公社」發文，表示自己前陣子已經看好新的租屋處，也付好訂金、預約好搬家日期，然而最近和同事聊天的時候，才發現搬家日期正好就是鬼門開後幾天，同事得知後急忙勸他盡量避免，等到下個月再搬進去也不遲。

PO主認為自己已經付過訂金了，但他小時候曾有不好的經驗，非常害怕好兄弟，因此對於同事的建議相當猶豫不決，不知道該怎麼辦才好，最終只好上網求助，詢問其他網友的意見。

文章曝光後很多網友都認為PO主不用太害怕，紛紛留言：「行的正，坐的端，何必懼怕鬼怪，心中無禁忌，何須讓那些無謂及瑣碎的事情來破壞你既定的行程」、「平時不做虧心事，半夜不怕鬼敲門」、「我覺得沒差，我鬼月入厝，還是很順啊」、「信一半就好了，太迷信會很辛苦的」。

另外也有網友給出其他建議，「怕的話當天去附近土地公廟拜拜就好，跟土地公爺爺說你要搬家的住址，請祂保佑你」、「選中午日正當中的時候搬到新家，這時候陽氣正旺，就不用擔心太多了」、「跟房東講一下能否提早一天先放一些小東西進去，就不算鬼門開搬家啦」。